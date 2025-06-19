Звездолет Starship компании миллиардера Илона Маска SpaceX взорвался на испытательном стенде. Момент детонации попал в прямой эфир профильного медиа NSF.

На записи с испытательного космодрома в Starbase, штат Техас, видно, как в один момент в верхней части корабля происходит мощный взрыв, полностью ослепляющий камеру.

Впоследствии видно столб пламени и слышны взрывы, за этим следует "гриб" из дыма. В дальнейшем зафиксирован пожар и густой дым, кое-где видны вспышки и слышны дальнейшие детонации.

На взрыв ведущие лаконично реагируют "Воу!". Впоследствии один из них говорит, что его "трясет", и что инцидент – "самая безумная вещь", которую он когда-либо видел.

Тем временем в SpaceX сообщили, что корабль, готовившийся к 10 летному испытанию, столкнулся с "серьезной неисправностью".

Компания отметила, что при испытании вокруг площадки была установлена зона безопасности, ни один работник не пострадал.

Предыдущий, девятый, тестовый запуск в мае также завершился взрывом Starship, но тогда авария произошла уже во время полета.

Напомним, в марте Starship взорвался во время восьмого испытательного полета.

Конфликт между Трампом и Маском заставил NASA и Пентагон задуматься над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от SpaceX, которая сейчас выполняет ключевые задачи для американской обороны и космической программы, сообщала газета The Washington Post.

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