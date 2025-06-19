Центральный банк Сирии заявил о первой международной банковской транзакции через систему SWIFT с начала гражданской войны.

Как передает "Экономическая правда", об этом пишет Reuters.

По словам главы сирийского центробанка Абделькадера Хусриеха, платеж был осуществлен 16 июня - средства поступили из сирийского в итальянский банк. Это первая такая операция после более десяти лет санкций и международной изоляции.

"Путь для других подобных транзакций теперь открыт", - сказал Хусриех в комментарии Reuters. По его словам, уже через несколько недель могут начаться операции с американскими банками.

Изоляция банковской системы Сирии началась в 2011 году после подавления протестов режимом Башара Асада. В течение более десяти лет сирийские банки были отключены от SWIFT и потеряли корреспондентские счета в западных финансовых учреждениях.

После того как Асад был отстранен от власти в результате наступления оппозиционных сил в 2024 году, временная администрация страны под руководством Ахмеда аль-Шараа начала процесс нормализации международных связей. Кульминацией стала майская встреча аль-Шараа с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии.

После этого США смягчили часть финансовых санкций, а ЕС объявил о приостановке режима экономических ограничений.

Сирия нуждается в масштабной международной помощи: по данным ООН, 90% населения страны живет за чертой бедности. По словам Хусриеха, возвращение к глобальной финансовой системе является ключом к запуску экономики и восстановлению инфраструктуры.

Напомним:

Сирия полностью восстановит подключение к международной платежной системе SWIFT "в течение нескольких недель", что ознаменует возвращение страны к глобальной экономике после 14 лет войны и санкций, которые сделали ее изгоем на международной арене.

Клан Асадов за полвека власти в Сирии мог "выкачать" из страны до 12 миллиардов долларов благодаря государственным монополиям, торговле наркотиками и частично реинвестициям.

В 2018-2019 годах центральный банк Сирии тайно переправил около 250 млн долл наличными в Москву самолетами.

Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта", 8 декабря завершилось захватом Дамаска - столицы страны.

Впоследствии США отменили давние санкции против Сирии, которые длились с 2004 года.