Совершенствование единого рынка должен быть приоритетом для Европейского союза, заявила Кристалина Георгиева в интервью Euronews

Европе необходимо повышать производительность труда, иначе она рискует лишиться своего образа жизни: об этом глава МВФ Кристалина Георгиева заявила в интервью Euronews:

«В Европе мы пользуемся тем, что являемся сверхдержавой по образу жизни. Но если мы не станем более продуктивными, мы можем потерять это преимущество. Я не хочу, чтобы Европа превратилась в Соединённые Штаты Америки, но я хочу, чтобы производительность и функциональность Европы росли».

МВФ ожидает, что рост еврозоны составит 0,8% в 2025 году и 1,2% в 2026 году. Одним из способов повышения производительности является совершенствование единого рынка — снижение числа внутренних барьеров. Это будет способствовать свободному перемещению товаров, услуг, капитала и людей между странами.

«Внутри Европы нет пошлин, но это не значит, что в Европе нет барьеров, нормативных и иных», — отмечает Георгиева. По оценкам МВФ, барьеры на пути свободного перемещения товаров на едином рынке эквивалентны 44%-ным пошлинам, а для услуг такой эквивалент составляет и вовсе 110%.

Специалисты Фонда утверждают, что совершенствование единого рынка требует уменьшения различий между странами в правилах регулирования, а также повышения мобильности рабочей силы и прогресса в создании Союза рынков капитала.

Этот союз должен обеспечить беспрепятственное перемещение инвестиций между странами ЕС, то есть упростить предприятиям в одной стране получать финансирование из другого государства. В свою очередь, это будет способствовать росту компаний и созданию рабочих мест.

Кроме того, по оценке МВФ, повышение производительности труда — это ключевой фактор устойчивости Европы, поскольку росту угрожают глобальные торговые конфликты и геополитическая напряжённость.





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