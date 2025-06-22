В Одессе арестовали подозреваемого в убийстве семилетней девочки

В Одессе суд арестовал без права внесения залога 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве семилетней девочки.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура. В ведомстве напомнили, что 19 июня в одном из подвальных помещений возле жилого дома в Хаджибейском районе города было обнаружено тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. Ребенок вышел из дома и исчез за день до того, 18 июня.

По данным следствия, подозреваемый, знакомый с ребенком, заманил его в свою квартиру, где совершил умышленное убийство путем удушения. Правоохранители считают, что с целью скрыть следы преступления, мужчина перевез тело в подвал за несколько кварталов от места жительства.

Также сообщается, что личность подозреваемого оперативно установили, после чего его задержали в процессуальном порядке.

В полиции заявили, что для того, чтобы незаметно вывезти тело девочки, подозреваемый положил его в коробку. Также отмечается, что ребенок знал подозреваемого, потому что они были соседями.

Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, которые будут направлены на экспертные исследования, а криминалисты мобильной ДНК-лаборатории следственного управления ГУНП в Одесской области во время первоочередных следственных действий собрали для исследований биологические следы и биологические образцы убитой и фигуранта.

Суспільне Одеса сообщило, что представитель стороны потерпевших Сергей Раймс рассказал, что доволен решением суда относительно меры пресечения.

Раймс также прокомментировал журналистам заявления подозреваемого об употреблении медицинских препаратов с содержанием наркотических веществ по назначению врача на момент убийства и наличие у него инвалидности.

«Это, видимо, один из признаков того, что он намерен как-то избежать наказания, что он на таблетках, что у него было какое-то затмение. Это не оправдание этому поступку. Также было на судебном заседании показано, что он имеет инвалидность. Но как оказалось, он всего лишь был в РТЦК и СП и там у него обнаружили, что он ограниченно пригоден», — отметил представитель потерпевших.

19 июня стало известно, что правоохранители нашли мертвой семилетнюю Соломию Тарасюк, которая пропала в Одессе вечером 18 июня. Уже в 21:55 камеры видеонаблюдения зафиксировали девочку вместе с неизвестным мужчиной, который, вероятно, катался на ее самокате.

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