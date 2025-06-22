Адвокаты лидера партии “Европейская солидарность”, народного депутата Украины Петра Порошенко представили Верховному Cуду материалы по фальсификации документов, на основе которых было принято решение Совета нацбезопасности и обороны о введении незаконных санкций против него, сообщается на сайте политсилы.

Олигарх утверждает, что документы для санкций против него были сфальсифицированы, причем уже после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по их введению. “Молниеносно 12 февраля в течение трех часов предложения о введении санкций против меня проходят финмониторинг, Минэкономики, Кабинет Министров, Офис президента, аппарат СНБО, принятие решения, возвращение и выдача указа. Первоисточником является представление Госфинмониторинга”, — отметил Порошенко во время заседания Верховного Суда, где он оспаривает санкции.

По его словам, документы в секретариат СНБО поступили 13 февраля, а решение о санкциях в отношении него принято 12 февраля.

“У меня есть обоснованное подозрение: члены СНБО были введены в заблуждение или являются соучастниками преступления, когда они голосовали санкции без документов... Я имею обоснованные подозрения, что сначала был проголосован вариант, документ, санкции, которые ко мне не имеют никакого отношения. А потом, когда Зеленский поехал в Хмельницкий, а потом за границу, без Зеленского документ переписали”, — отметил политик.

Порошенко также заявил, что Госфинмониторинг ответил отказом на требование предоставить представление для Верховного Суда и связывает еще с личной позицией главы ведомства Филиппа Пронина.

“Потому что я поднял вопрос в его бытность главой Полтавской военно-гражданской администрации о провале строительства фортификационных сооружений на покровском направлении”, — предположил лидер политсилы.

Адвокат Порошенко Илья Новиков отметил, что ответчики — представители президента и правительства — ненадлежащим образом выполнили решение суда о предоставлении документов. Также он заявил, что есть основания сомневаться в законности заключения за подписью представителя Украины в ЕСПЧ Маргариты Сокоренко. “У нас есть определенные основания считать, что этот документ фактически был выдан задним числом и что он не был тем документом, который рассматривался ни членами Кабинета министров, ни соответственно был доступен членам СНБО”, — сказал он.

Адвокат Игорь Головань отметил, что субъект властных полномочий должен предоставить суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу. “Мы имеем дело с умышленными попытками скрыть доказательства от суда”, — убежден он.

В сообщении отмечается, что судья Верховного Суда Михаил Смокович обратился к представителю Кабинета министров относительно невыполнения решения суда о предоставлении всех документов, на основании которых принималось решение СНБО. “Кабинет министров Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Финмониторинг он где? В Африке? Почему правительство не выполнило решение суда по этому делу? Больше месяца прошло с момента вынесения решения, и оно не выполнено”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО от 12 февраля 2025 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. Согласно приложению к документу, санкции введены против пяти физических лиц: Порошенко, Игоря Коломойского, экс-владельца банка “Финансы и Кредит” Константина Жеваго, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и экс-нардепа Виктора Медведчука.

Порошенко обжаловал санкции в Верховном Суде. 17 апреля суд начал рассмотрение искового заявления в присутствии народных депутатов Украины, а также дипломатов из миссии Европейского Союза, представителей посольств Германии, Польши, Австрии, Швеции, Литвы, Дании. Представители Порошенко отмечают, что санкции наложены незаконно как на гражданина Украины, который находится в стране, тогда как “террористом” его считает только Россия. Следовательно, никаких оснований в соответствии с законом для санкций нет.

19 июня Порошенко заявил, что указ Зеленского о введении санкций против него должен быть отменен, поскольку превышен срок предоставления документов об основаниях таких санкций.

“Сегодня уже пять месяцев как суд рассматривает эти незаконные санкции. Хочу отдельно подчеркнуть, что закон отводит субъектам властных полномочий — а это у нас президент Украины, Кабмин как инициаторы — 15 дней для исчерпывающего предоставления всех и любых оснований, которые позволяли бы субъекту властных полномочий применять санкции”, — сказал политик.

Порошенко считает, что если нет юридических оснований для введения санкций против него, то основания есть только политические.





Источник