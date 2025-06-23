Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнес-партнеров собственника издания “Украинская правда” Томаша Фиалы и связанной с ним компании, которую обвиняли в работе в аннексированном Крыму. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет об эстонце Хиллари Тедере и компании Arricano Real Estate РLC.

“Это физические и юридические лица, ведущие бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту”, — говорится в сообщении.

Против самого Фиалы санкции не введены, однако, судя по всему, это “последнее предупреждение” для него.

“И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Имеем информацию от специальных служб — будем реагировать принципиально”, — написал Зеленский.

Напомним, “Украинская правда” в последние дни раскручивала скандал вокруг обвинений в коррупции против вице-премьера Чернышова. Ответом Банковой на это может быть введение санкций против Фиалы.





Источник