Порошенко вместо командировки нашли на отдыхе в Турции: там он подарил сыновьям миллион долларов, — УНИАН

Как пишет УНИАН, народный депутат Петр Порошенко под видом командировки провел с семьей время на отдыхе в Турции, где подарил 1 миллион долларов своим детям.

В пресс-службе нардепа сообщили, что он ездил в командировку в Германию и Испанию. А вот Турцию посетил ненадолго «по приглашению эксминистра иностранных дел» и заодно увиделся с детьми Сам Порошенко публично нигде не упоминал о визите в Турцию. Не смогли прокомментировать, была ли вообще встреча с «гетманом» и у бывшего министра иностранных дел Чавушоглу.

Вместе с тем, в публичной коммуникации Петра Порошенко и «Европейской Солидарности» никакого упоминания о визите в Турцию не было отмечено.

Как сообщалось, Петр за войну стал одним из богатейших олигархов страны. Только за последний год он заработал 4,6 млрд грн, что равняется его заработку за 30 довоенных лет.