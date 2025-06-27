Следственная комиссия народных депутатов нашла у «Энергоатома» 49 млрд грн прибыли от повышения цен на электричество для бизнеса и тарифа на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт.

«Энергоатом» денег не показывает, а говорит, что «не виноватая я» и вообще «бедная я». А все дополнительные средства направляются на рутинные задачи компании – ремонт, топливо, модернизация и т.д. Но никто не верит.

Депутаты уверяют, что тариф на электроэнергию для населения в размере 4,32 грн/кВт обеспечивает для «Энергоатома» дополнительную прибыль в размере 0,99 грн/кВт, что как раз и составляет около 49 млрд грн в год.

Правда, это сейчас никто никому не верит и все друг друга хотят обмануть. А были другие времена, когда тарифы для населения были 30 коп./кВт. И «Энергоатом» не отбирал последние деньги у потребителей, а ремонтировал блоки АЭС и даже строил новые атомные блоки на Хмельницкой и Ровенской АЭС в 2004 году.

Народные депутаты могут проконсультироваться у своего коллеги Юрия Бойко, главы группы «Платформа за жизнь и мир». Тогда Бойко уже возглавлял государственные компании топливно-энергетического комплекса Украины и непосредственно знает, как, что и когда строил «Энергоатом». Тогда тарифы не повышали, но блоки АЭС построить смогли.

Я думается, что проблема не в дополнительных средствах «Энергоатома» (хотя компания этого не признает), а для чего именно эти деньги могут быть использованы. В первую очередь, нужно проводить серьезные ремонты блоков АЭС, а протирать пыль за две-три недели и выдавать это за подготовку к зиме.





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