Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает жителей Одессы о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 28 июня. Ночью и днем в городе прогнозируют грозу, местами кратковременные дожди. Завтра в течение суток по Одессе сохранится переменная облачность. Ожидается северо-западный ветер скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 18 – 20°С, днем потеплеет до 25 – 27°С. Температура морской воды будет комфортной 17–18°С.

В Одесской области также ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от 15 до 20°С, днем – от 24 до 29°С. Видимость на автодорогах региона останется хорошей.

С 29 по 30 июня синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер сохранится северо-западный, возможны ночные порывы до 17 м/с. Температурный фон останется комфортным: ночью 14–19°С, днем 24–29°С.

В начале июля в регионе установится сухая и жаркая погода: 1–2 июля осадки не ожидаются, дневные температуры поднимутся до 32°С.





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