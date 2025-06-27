Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение.

"Мы только вчера подписали соглашение с Китаем. У нас намечаются замечательные сделки. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем [для бизнеса США] Индию. В китайской сделке мы начинаем открывать [для производителей в США] Китай", — заявил Трамп во время выступления в Белом доме на мероприятии, посвященном "большому и красивому" закону о продлении налоговых льгот и бюджете.

Подробностей о достигнутом соглашении президент не привел, но, по словам министра торговли США Говарда Лютника, документ закрепил договоренности, достигнутые в мае на переговорах в Женеве. В частности, Китай обязался поставлять Соединённым Штатам редкоземельные металлы.

"Они поставят нам редкоземельные элементы. И как только это произойдет, мы снимем наши ответные меры", — сообщил Лютник в разговоре с Bloomberg.

По словам Лютника, соглашение подписали два дня назад. Министр также добавил, что Белый дом в ближайшее время планирует заключить торговые соглашения с десятью крупнейшими партнерами США.

Министерство коммерции КНР, в свою очередь, сообщило, что Пекин согласился одобрять заявки на экспорт контролируемых товаров. В ответ Вашингтон частично снимет действующие ограничения.

Представитель Белого дома подтвердил, что США и Китай согласовали условия реализации женевского соглашения. Посольство КНР в Вашингтоне и Министерство иностранных дел Китая пока не прокомментировали ситуацию.

Торговая война, начатая Трампом в апреле, привела к рекордному росту взаимных пошлин: до 145% со стороны США и до 125% со стороны Китая. В середине июня американский президент уже анонсировал достижение соглашения с Пекином. Тогда он отмечал, что Китай будет поставлять в США магниты и редкоземельные минералы, а взамен Вашингтон разрешит китайским студентам обучение в американских университетах.

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