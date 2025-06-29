Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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День пам'яті Одеських святих Божественна літургія у Спасо-Преображенському кафедральному соборі
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День пам'яті Одеських святих Божественна літургія у Спасо-Преображенському кафедральному соборі
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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