Президент США Дональд Трамп представил новую линию духов для женщин и мужчин.

Как пишет "Экономическая правда", об этом пишет The Independent.

"Не довольствуясь своим именем на кроссовках, библиях, гитарах и криптовалюте, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов теперь хочет, чтобы вы купили его новые духи", - говорится в публикации.

"Духи Trump уже здесь. Они называются "Victory 45-47", потому что они о Победе, Силе и Успехе - для мужчин и женщин", - объявил президент Дональд Трамп на своей собственной социальной сети Truth Social.

Упаковки содержат изображения президента и символические жесты, такие как поднятый кулак, или же позолоченные статуэтки.

"Духи, которые предлагают по цене 249 долларов за флакон и с "иконической" и якобы "ограниченной серией" золотой статуэткой, ароматы 'Victory 47' являются последними в линейке духов Трампа, которые впервые поступили в продажу в декабре прошлого года", - говорится в публикации.

Женская версия рекламируется как выражающая "уверенность, красоту и неутомимую решимость", тогда как мужская туалетная вода предлагается "для мужчин, которые ведут с силой, уверенностью и целью".

"Но замечание внизу страницы отмечает: "Духи Trump не разрабатываются, не изготавливаются, не распространяются и не продаются Дональдом Дж. Трампом", а вместо этого производятся по лицензии на брендинг", - отмечает The Independent.

Президент Трамп не принял этическую присягу во время своего пребывания в должности, в отличие от большинства других президентов в недавней истории, добавляет издание.

"Духи - это лишь одна из звезд в галактике продуктов, которые Трамп использовал с президентской трибуны для рекламы с момента своего возвращения к власти. Согласно Forbes, Трамп мог заработать до 315 миллионов долларов на своей новинке "$TRUMP" криптовалюте с момента ее запуска в конце января, даже несмотря на то, что ее стоимость упала с 27,72 доллара за монету до 8,73 доллара", - говорится в публикации.

Последний финансовый отчет Трампа раскрыл, что в прошлом году он заработал, в частности, 2,8 млн долл от "Trump Watches", 3 млн долл от его книги-альбома Save America, и 50 млн долл от его имения Mar-a-Lago и членского клуба.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Трамп продает иностранцам доступ к себе. Большинство крупнейших владельцев мемекоинов Трампа проживают за рубежом, включая главного инвестора - криптомагната китайского происхождения, которого в США обвиняли в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что криптовалютный проект Дональда Трампа заработал по меньшей мере 350 млн долл после запуска его мемкоина в январе.

Также ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа принимает в подарок от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747-8. Хотя американское законодательство запрещает чиновникам принимать дорогие подарки от иностранных государств, юристы Белого дома и Министерства юстиции подготовили необходимое правовое заключение.