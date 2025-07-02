На четвертом году войны Верховная Рада неожиданно приняла закон, фактически облегчающий жизнь коррупционерам. Подробности – читайте в материале.

Ключевые тезисы:

Верховная Рада приняла закон №13271-1, изменяющий правила ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Расследование многих коррупционных преступлений могут вывести из-под юрисдикции НАБУ и передать менее независимым структурам. НАПК больше не сможет проверять доходы должностных лиц после увольнения или до их назначения, а также не будет иметь доступа к имуществу, оформленному на других лиц. Эксперты и антикоррупционные организации считают, что закон не усиливает ответственность, а фактически легализует неблагочестие и направлен на защиту самих «законотворцев».

Выяснилось, что в Украине жестко нарушаются права определенной категории людей. И это едва ли не самая главная проблема на четвертом году полномасштабки. Поэтому требует немедленного вмешательства Верховной Рады и изменения законодательства. И если вы подумали, что речь идет о пенсионерах, ветеранах или переселенцах, то нет. Хуже всех в Украине живется должностным лицам, которые были замешаны в коррупционных схемах.

Ранее мы рассказывали, что парламент принял закон о множественном гражданстве: что изменится для украинцев.

Какой закон приняла Верховная Рада

17 июня Верховная Рада как-то незаметно приняла законопроект № 13271-1. Он якобы нацелен на то, чтобы – цитирую – «изменить подход к ответственности за нарушения в сфере декларирования доходов и незаконного обогащения». Звучит как красиво, но «изменить» еще не значит «усилить». По оценкам экспертов, это поможет избежать наказания за коррупционные действия и будет способствовать легализации незаконно приобретенного имущества.

За принятие проекта выступили 245 депутатов, а авторами нового закона стали почти 90! «Слуг народа» во главе с Александром Ткаченко. И почему-то многие из них фигурантами антикоррупционных расследований правоохранительных органов или независимых журналистов.





Среди депутатов, например, есть и известный нардеп Игорь Фрис, один из авторов скандального закона №4292-IX, который эксперты обоснованно называют “законом о безнаказанном хищении земли”.

И пожалуй, эта вся история налицо демонстрирует, что их действительно беспокоит.

Что предполагает законопроект № 13271-1

Как отмечено в пояснительной записке, закон должен «повысить доверие граждан к антикоррупционной политике государства». Очень странно, но его содержание свидетельствует о совершенно другом.

Документ повышает предел, с которого нарушители должны нести уголовную или административную ответственность, примерно на треть. Теперь за представление ложной информации в декларации «светит»:

административная ответственность – если ошибка превышает 454 200 грн, а раньше это было 302 800 грн; или уголовная ответственность – если “ошибка” в декларации более 2,27 млн грн, раньше это было 1,5 млн грн.

Интересно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объясняет такие изменения инфляцией и ростом цен, то есть их влиянием на реальную стоимость имущества и доходов.

Вот остановитесь на минутку и подумайте. По такой логике, получается, что цены выросли примерно на 30-35%, однако пенсии индексировали в этом году всего на 11,5%, а прожиточный минимум, от которого зависит много социальных выплат, почему-то и вовсе на месте.

Но вернемся к коррупционерам. За подачу ложной декларации по максимальной ставке должностного лица могут

оштрафовать до 136 000 грн; присудить общественные работы; лишить свободы на 2 года.

А еще закон уменьшает порог для привлечения к ответственности за незаконное обогащение. Раньше это было 9,84 млн. грн., а теперь будет 9,08 млн. грн. И вроде бы это как раз хорошо. Но весь цимес в деталях – следите, как говорится, за руками!

Для того, чтобы дело о незаконном обогащении попало в Бюро экономической безопасности, теперь в нем должно идти речь о вреде от 3 до 15 млн грн.

А вот для НАБУ теперь порог стал более чем вдвое – с 6 млн. грн. он увеличился до 15 млн. грн.

Напомню, что БЭБ и НАБУ – это разные органы, они имеют неодинаковые функции, подследственность и подчиняются разным инстанциям. БЭБ должен бороться с правонарушением в экономической сфере, а НАБУ расследует коррупционные преступления высших должностных лиц, судей и правоохранителей.

И вуаля – резюмирую простыми словами – это все означает, что расследование «дешевых» нарушений даже в отношении высших должностных лиц и законодателей теперь будет попадать не в НАБУ, а, например, в Государственное бюро расследований (ГБР), подконтрольное Офису президента. И уже раздаются голоса экспертов, что это может снизить эффективность расследований и снизит возможность наказать нарушителей.

Как ограничат полномочия НАПК

Но и это далеко не все.

Закон также ограничивает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Это центральный орган исполнительной власти, он должен вводить государственную антикоррупционную политику, в частности меры по выявлению и предотвращению коррупционных действий. Также НАПК контролирует соблюдение антикоррупционного законодательства.

Но теперь мониторить, как живут чиновники, разрешено только в то время, когда он находится на какой-то должности. Ни до этого, ни после – контролировать их запрещено.

Ну, сами понимаете, что это значит? Теперь какие-либо активы, оформленные до или после пребывания в должности, будет просто невозможно проверить.

То есть человек может до вступления в должность вписать в свою декларацию средства или имущество, которых на самом деле еще нет, а впоследствии легализовать таким образом какие-то незаконные приобретения. А вот после того, как коррупционер уволится, ему почти не нужно беспокоиться, что у него могут что-то там обнаружить. Потому что контролировать это теперь нельзя! Ибо коррупционер – тоже человек, и у него есть право на частную жизнь.

Однако вообще мониторить доходы рядовых украинцев государство начинает на самом деле.

А еще теперь НАПК не сможет проверять имущество, если оно оформлено на третье лицо, или нарушитель пользуется им, но юридически не является собственником. То есть купил Бентли за полмиллиона, оформил его на своего охранника или – еще лучше – на тещу и катайся себе на здоровье!

Кроме того, некоторые категории декларантов вообще вывели из-под мониторинга. И это:

аудиторы; нотариусы; оценщики; арбитражные управляющие; эксперты; третейские судьи; частные исполнители и т.д.

И правильно, потому что зачем контролировать контролеров? Они же сами знают, что незаконно.

А вот о выводах, которые сделал Центр противодействия коррупции и что действительно светит коррупционерам – можете узнать в нашем новом видео.