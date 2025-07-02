Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По материалам СБУ, Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ еще в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

По имеющейся у СБУ информации, Онуфрий все еще поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

"Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)", - сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа.