В прошлом году Европейский Союз потратил на российские энергоресурсы больше, чем выделил на финансовую помощь Украине.

Как передает "Экономическая правда", об этом говорится в исследовании Euroactiv.

"В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива - всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году", - говорится в публикации.

При этом если ЕС перейдет на закупку этих ресурсов из альтернативных источников, это может сократить доходы России от экспорта ископаемого топлива на 51 миллиард евро в год и на 22% - ее общие доходы, говорится в публикации.

Как отмечает Euroactiv, то, что за более чем три с половиной года с начала российского вторжения в Украину ЕС до сих пор не прекратил платить Москве за энергоресурсы, ставит под сомнение его обещание покончить с зависимостью от российских энергоносителей до 2027 года.

Российские нефть, газ и СПГ все еще питают экономику Европы, несмотря на 17 пакетов санкций и неоднократные обещания прекратить зависимость от связанных с Кремлем углеводородов.

Евросоюз импортирует даже уран, поскольку пять государств-членов ЕС (Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария) до сих пор эксплуатируют ядерные реакторы ВВЭР российского производства, говорится в публикации.

"Хотя такая зависимость частично происходит из устаревшей инфраструктуры, она имеет и политический характер: Словакия и Венгрия блокируют 18-й пакет европейских санкций против РФ, чтобы заставить Еврокомиссию пересмотреть план постепенного отказа от российских энергоресурсов до 2027 года", - отмечает Euroactiv.

"В своей дорожной карте REPowerEU Еврокомиссия установила график разрыва энергетических связей с Россией до 2027 года. С начала 2026 года не должно быть подписано никаких новых газовых контрактов, и даже краткосрочные соглашения должны завершиться до середины 2026 года. Долгосрочные соглашения, охватывающие нефть, газ и СПГ, будут полностью прекращены до 2027 года", - говорится в публикации.

Для стран ЕС, которые не имеют выхода к морю, но все еще связаны старыми трубопроводными контрактами, предусмотрено исключение - у них будет время до конца 2027 года, чтобы выполнить их. Брюссель также планирует дальнейшие ограничения, направленные на импорт российского урана и других ядерных материалов.

Большинство российского трубопроводного газа уже перекрыто, только газопровод "Турецкий поток" продолжает поставлять российский газ в блок, и ведутся переговоры о расширении его пропускной способности. Однако благодаря использованию "теневого флота" поток российского СПГ в ЕС остается стабильным, подчеркивают аналитики.

"Энергетическая безопасность часто рассматривается как "трилемма": баланс между надежностью поставок, защитой окружающей среды и доступностью. Для стран ЕС, которые все еще зависят от российского ископаемого топлива, главной проблемой является стоимость, а национальные перспективы очень отличаются", - говорится в статье.

Венгрия и Словакия утверждают, что сохранение зависимости от российских энергоносителей удерживает цены на низком уровне. Германия, наоборот, в значительной степени переориентировалась на поставки газа не от России, а от Норвегии, а Франция заключила 27-летнее соглашение на поставку природного газа с Катаром. Что касается нефти, то лучшие ставки ЕС могут быть сделаны на США и Ливию.

Напомним:

Ранее о том, что европейские санкции против России пока не имеют большого влияния, и в 2025 году РФ может получить от экспорта энергоресурсов в ЕС больше средств, чем Евросоюз тратит на военную помощь Украине, ранее писал Bild.

По прогнозам, в 2025 году Россия заработает от экспорта энергоносителей и сырья 233 млрд евро, из которых более 20 млрд евро поступит из стран ЕС.

Ранее сообщалось, что экономика России имеет более серьезные проблемы, чем признается официально, и в течение следующего года существует реальный риск системного банковского кризиса. банки все больше волнует объем проблемных долгов в их балансах.

Также в Национальном банке Украины на запрос ЭП сообщили, что Россия постепенно исчерпывает свои макроэкономические резервы, в частности Фонд национального благосостояния, однако ее потенциал для дальнейшего финансирования агрессии сохраняется.

Третий год подряд традиционно профицитный российский бюджет испытывает дефицит. В апреле прогноз по размеру этого дефицита на 2025 год повысили до 1,7% ВВП (с 0,5% ВВП), прежде всего из-за снижения нефтегазовых доходов.