Вьетнам будет платить США пошлину в размере 20% на все ввозимые в Штаты товары, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
“Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговую сделку с Социалистической Республикой Вьетнам... По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли… Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине”, — написал глава Белого дома.