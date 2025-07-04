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Сьогодні, 12:00

Трамп уклав торгову угоду із соціалістичним В'єтнамом

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Вьетнам будет платить США пошлину в размере 20% на все ввозимые в Штаты товары, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

“Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговую сделку с Социалистической Республикой Вьетнам... По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли… Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине”, — написал глава Белого дома.


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