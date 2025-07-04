“Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговую сделку с Социалистической Республикой Вьетнам... По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли… Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине”, — написал глава Белого дома.