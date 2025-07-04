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Учора, 20:00

Спецпосланець Трампа, який зустрічався з Путіним 4 рази, запропонував зняти з Росії енергетичні санкції

Категория: Новини / Аналітика

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступил за снятие санкций с энергетического сектора России, рассказали Politico осведомленные источники. По их словам, его позиция по этому вопросу прямо противоположна предложению министра внутренних дел Дагу Бергаму, который считает необходимым использовать ограничения, чтобы вытеснить с энергетического рынка Россию и увеличить экспорт американских энергоносителей. При этом возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона в вопросах энергетики беспокоит страны ЕС, которые опасаются, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут разделить европейский рынок и “создать отдельные сферы влияния”, сказал собеседник Politico в Брюсселе.

Уиткофф — давний партнер Трампа, с которыми они работали в сфере недвижимости еще в 1980-х. Он стал одним из ключевых переговорщиков с Путиным после возвращения Трампа на пост президента в январе этого года. С февраля по конец апреля Уиткофф четыре раза лично встречался с российским президентом в рамках челночной дипломатии. Сам Трамп, как напоминает Politico, по итогам одного из разговоров с Путиным заявил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США после завершения войны в Украине неограничен. В то же время глава Белого дома пригрозил ужесточить санкции, если Путин не согласится положить конец военному конфликту.


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