Бедность в Украине за месяц выросла до 25,2%, — то есть каждый четвертый украинец экономит на еде. Уровень безработицы в июне 2025 года снизился до самого низкого за время войны — 12%. Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens производит собственные оценки его уровня.

Согласно им, в июне 2025 года уровень безработицы в Украине уменьшился до 12% — новый наименьший показатель с начала полномасштабной войны. Активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны.

Впрочем, прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде — в июне 2025 года выросла до 25,2%.

В последние несколько лет в Украине наблюдается четкий тренд на уменьшение уровня безработицы, однако уровень бедности остается относительно стабильным.





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