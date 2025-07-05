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НАБУ провело обшуки у Резнікова – УП

Категория: Новини / Події

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Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова.

Источник: информированные собеседники УП

Детали: По словам источников, у экс-министра провели обыск и "нашли левый телефон и еще что-то".

Также об обысках у Резникова сообщили источники ZN.UA. Сообщается, что детективы изъяли у него ряд значимых документов.

Впоследствии источники УП сообщили, что следственные действия состоялись 30 июня в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, так называемого дела о "куриных яйцах по 17 гривен". В апреле в НАБУ заявляли, что Резников не является подозреваемым в производстве.

Резников вернулся с отдыха за границей. По словам источников, у него изъяли личный телефон: "Телефон не почищен, с чатами. Пока изучается".

Обновлено: В то же время источники в окружении Резникова заверили, что обыск состоялся по делу "открытому по заявлению самого Резникова еще в 2023 году".

Также собеседники близкие к экс-министру заявили, что у него не изымали никаких документов, а "телефон полистали, ничего интересного кроме переписки по публикациям в СМИ не нашли".

Предыстория: 

  • 21 января 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
  • Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала также цена за 100 граммов.
  • Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
  • Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
  • Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны в сентябре 2023 года.

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