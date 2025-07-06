В эту пятницу Соединенные Штаты отметили очередной День независимости. Но хотя главный национальный праздник США остается неизменным, сегодняшняя Америка заметно отличается от той, которую мы знали еще год назад. Теперь это страна президента Трампа и победившего трампизма.

В 2025-м в Украине много говорят и пишут о метаморфозах американского государства при Дональде Трампе. О том, что нынешняя Америка отказывается от прежних ценностей, предает собственные демократические идеалы и дискредитирует себя в глазах всей планеты.

Но если быть честными, то придется признать: имидж Соединенных Штатов за рубежом никогда не был безупречным. Идеализация Америки, характерная для украинского общества в недавнем прошлом, стала скорее исключением из правил. А в других частях земного шара антиамериканизм был широко распространен и до Трампа.

Даже краткий список претензий к американцам, начиная с 1945 года – когда США стали настоящей мировой сверхдержавой, выглядит весьма внушительно.

Гуманисты ставили в вину Америке ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Антикоммунисты – сговор со сталинским режимом в Ялте. Либералы – разгул маккартизма. Борцы за равенство – расовую сегрегацию. Левые обличали экспансионистскую политику Вашингтона в годы Холодной войны. Правые – недостаточную решительность Вашингтона в противостоянии с СССР и КНР.

Одних возмущала поддержка военных переворотов в Латинской Америке. Других – неоказание помощи венгерскому восстанию в 1956 году. Кто-то ругал американцев за интервенцию во Вьетнаме в 1960-х, а кто-то – за предательство Южного Вьетнама в 1970-х. И это уже не говоря о таких репутационных пятнах, как убийство Джона Кеннеди, "Уотергейт", дело "Иран-контрас" или скандал Клинтон – Левински на исходе ХХ века.

Всевозможные упреки продолжали сыпаться на США и в новом тысячелетии. Для одних позором Америки стала агрессивная политика Буша-младшего, затеявшего войны в Ираке и Афганистане. Для других – беззубая политика Барака Обамы, допустившего российскую аннексию Крыма и вторжение на украинский Донбасс.

Кто-то считал американским бичом бездушный неолиберализм, а кто-то – воинствующую политкорректность. И с ролью безукоризненного идеала Соединенные Штаты явно не справлялись.

Так что же изменила вторая президентская каденция Дональда Трампа?

Какой бы спорной ни была репутация США до 2025 года, американцы не переставали за нее бороться. Они пытались прикрывать неблаговидные дела красивыми и правильными словами.

Признавали ошибки прошлого и публично за них каялись. Старались компенсировать старые промахи новыми достижениями. Неустанно работали с мировым общественным мнением.

"Если жителям других стран не нравится Америка, то это наша проблема", – этим принципом в Вашингтоне руководствовались много десятилетий подряд.

Но теперь у Белого дома другое кредо: "Если жителям других стран не нравится Америка, то это их проблемы".

Нынешнюю администрацию США отличает не отход от демократических идеалов, не пренебрежение к международному праву и не готовность заключать сделки с диктаторскими режимами (этим грешили и многие предшественники 47-го президента); а равнодушие к репутации собственного государства за рубежом.

Неслучайно новое президентство Трампа стартовало с разгрома USAID – структуры, призванной завоевывать сердца и умы людей по всему миру и прививать им симпатии к Соединенным Штатам.

После 1945-го Вашингтон вкладывал огромные средства в позитивный имидж Америки. Эту задачу удавалось решить далеко не всегда и не везде, но на протяжении восьмидесяти лет она оставалась приоритетной.

А сегодня Трамп и Ко готовы пожертвовать имиджевым капиталом, который создавался все эти десятилетия. И, как правило, этот капитал растрачивается ради сиюминутных целей: чтоб сократить расходы федерального бюджета или просто чтобы потешить собственное эго.

Освободив Америку от репутации, Дональд Трамп получил почти неограниченную свободу действий и слов.

Он может выступать с заявлениями, которые никогда не позволили бы себе его предшественники. Может публично озвучивать вещи, которые ранее обсуждались лишь украдкой. Может эпатировать Европу своими скандальными выходками. Может требовать от союзников по НАТО откровенного и грубого подхалимажа. В общем, может вести себя как карикатурный Дядя Сэм со страниц советского журнала "Крокодил".

Очевидно, в представлении 47-го президента США это и есть настоящая независимость. Возможность ни с кем не считаться. Ни на кого не оглядываться. Не иметь никаких обязательств ни перед кем.

Многие украинцы справедливо инкриминируют президенту Трампу цинизм и корыстолюбие. Однако с циничным и корыстолюбивым партнером все-таки можно иметь дело. Тяжело, неприятно, но можно.

Намного хуже иметь дело с непредсказуемым партнером. С человеком, который меняет собственную позицию, словно грязные носки. С президентом, который позавчера претендовал на Нобелевскую премию мира, вчера посылал в Иран бомбардировщики B-2, а сегодня вновь перевоплощается из "ястреба" в миротворца. С главой государства, который может отправиться на саммит G7 в Канаде, чтобы досрочно его покинуть и сорвать программу саммита. С лидером, который сначала требует немедленного прекращения огня в Украине, а потом с легкостью отказывается от этого требования, удовольствовавшись имитацией переговорного процесса в Стамбуле.

Разумеется, непредсказуемость Трампа – это тоже элемент свободы от репутации. Имидж США как надежного партнера глубоко безразличен нынешнему президенту. Если другим странам приходится подстраиваться под изменчивое настроение Вашингтона, то это опять-таки их проблемы. Если они чем-то недовольны, это их дело. А глава Соединенных Штатов будет поступать так, как пожелает в данный конкретный момент.

Единственная репутация, которая действительно заботит Белый дом, – это репутация Дональда Трампа в его же собственных глазах. Американский лидер ощущает себя сильным, мудрым и решительным? Значит, Америка тоже сильна, мудра и решительна. И недоброжелателям этого не опровергнуть, поскольку любая критика со стороны не имеет значения и не должна приниматься во внимание.

Зарубежные комментаторы могут утверждать, что за пять месяцев президентства Трамп не добился никаких серьезных успехов. Но, вероятно, с точки зрения Трампа, освобождение Америки от репутации уже само по себе стало крупным достижением.

47-й президент США делает то, чего не достиг ни один американский лидер за последние восемьдесят лет: он дарит своей стране независимость от чужого мнения, чужих оценок, чужих симпатий и антипатий.

Правда, расплачиваться за эту независимость придется не Дональду Трампу и его команде, а будущим поколениям американцев.

Михаил Дубинянский





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