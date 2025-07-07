Домашние любимцы оказались неожиданными союзниками в борьбе за здоровье мозга. Так, кошки и собаки помогают своим владельцам с возрастом сохранять некоторые когнитивные функции.

Однако птицы и рыбки таких предпочтений своим хозяевам не дают.

Об этом говорится в исследовании швейцарских ученых, опубликованном в научном журнале Scientific Reports, пишет The Guardian.

Ученые проанализировали данные восьми волн опроса о здоровье и уходе на пенсию в Европе.

Выяснилось, что у владельцев собак дольше сохраняется более острая память.

В то же время, птицы и рыбы, как оказалось, не помогают замедлять снижение когнитивных функций.

По мнению соавторки исследования Адрианы Ростековой, в случае с рыбками причина может скрываться в короткой продолжительности их жизни.

А наличие дома птицы, говорит ученая, способна отрицательно влиять на качество сна владельца из-за повышенного уровня шума, связанного со снижением когнитивных функций.

"Возможно также, что взаимодействие с собаками и котами обеспечивает уникальную когнитивную стимуляцию, которая может быть менее выражена с другими, менее требовательными домашними животными", - говорит Ростекова.

Кроме того, прогулка с собакой или котом повышает частоту социального взаимодействия между владельцами, что влияет на более медленный спад когнитивных функций.

Напомним, ученые выяснили, что взаимодействие с собаками может принести пользу для эмоционального здоровья человека. Она усиливает мозговые волны, связанные с отдыхом и расслаблением.





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