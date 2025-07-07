В последние дни в публичном пространстве активно обсуждают венецианскую свадьбу одного из самых богатых бизнесменов мира — Джеффа Безоса. Однако на фоне всего этого ажиотажа практически незамеченным остался другой, не менее торжественный праздник, который состоялся всего в трёх часах езды от Венеции — в итальянской Тоскане.

В древнем замке на окраине Флоренции в течение трёх дней праздновал свадьбу дочери один из самых богатых украинцев, который несколько лет назад пытался дать правоохранителям крупнейшую в истории страны взятку, и фактический хозяин Одесского водоканала, который он получил за символическую одну гривну.

Отдельного внимания заслуживает и личность жениха. Ведь он — представитель семьи монополиста в сфере медицинских закупок, которая даже во время полномасштабного вторжения получает многомиллионные контракты от государства. Кстати, представитель этого самого монополиста был задержан НАБУ и САП накануне свадьбы по обвинению в хищениях при закупке оборудования для онкобольных.

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