Кабинет министров Украины 7 июля принял решение о запуске новой выплаты под названием «Пакет школьника». Это денежная помощь на приобретение всего необходимого для первоклассников, которые будут учиться в офлайн-формате.

Как передает ТСН, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня по инициативе Президента принимаем решение о запуске новой выплаты — „Пакет школьника“, — написал глава правительства в Сети.

«Пакет школьника» предусматривает выплату денежной помощи в 5000 грн на покупку необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в формате офлайн.

По словам Шмыгаля, получить выплату сможет каждая украинская семья. Для этого нужно будет подать заявку через «Дию».

Деньги можно будет потратить на необходимые для школы вещи исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой.

Министерство социальной политики сообщит обо всех деталях и старте подачи заявок на получение «Пакета школьника».

Премьер-министр акцентировал, что выплата в 5000 грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

К слову, в феврале правительство приняло постановление о восстановлении денежной компенсации за «Пакет малыша», которая была временно приостановлена.

Кроме того, в январе в Министерстве обороны Украины анонсировали, что будут выдавать военным «Пакет раненого».