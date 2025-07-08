В Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде, стандартная продолжительность работы составляет 40 часов в неделю.

Европейские страны все активнее внедряют четырехдневную рабочую неделю, тогда как в Украине такая модель пока что не имеет законодательной поддержки. Из-за войны украинский рынок труда работает по специальному закону, принятому на период военного положения, который позволяет увеличить недельную нагрузку до 60 часов. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, передает Корреспондент.

В то же время в мирное время переход на более короткую рабочую неделю является предметом обсуждения.

Так, Исландия уже внедрила новый график для 90% работников, Бельгия разрешила работать четыре дня по 10 часов, а Германия после пилотного проекта частично перешла на новый формат. Польша недавно запустила экспериментальную программу при поддержке Министерства труда.

В Украине такие изменения на уровне государственной политики не обсуждаются. Как объяснила заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Подлисна, в настоящее время нет законодательных инициатив по сокращению продолжительности рабочей недели, однако в базе службы есть 876 вакансий с неполным графиком по всей стране.

Четырехдневная рабочая неделя в Украине тестировалась лишь в отдельных компаниях. Например, в 2019 году IT-компания Brighta провела пилотный эксперимент, который сначала показал положительные результаты: снижение выгорания и повышение удовлетворенности работников. Однако со временем компания столкнулась с падением продуктивности в отдельных подразделениях и пересмотрела свое решение.

Как показывает опыт других стран, сокращенная неделя лучше всего работает в IT-сфере, креативных и аналитических отраслях, а наименее эффективна - в производстве, сфере услуг, агросекторе и в работе с почасовой оплатой.

Напомним, в Европе все более популярной становится четырехдневная рабочая неделя, США тоже присматриваются к такой практике. Оказалось, что это вовсе не вредит продуктивности и даже наоборот.