Взрывы в Житомирской области 2 июля, в результате которых есть погибшие и десятки раненых, произошли из-за незаконного изготовления взрывчатки. Как передает LIGA.net, об этом сообщили Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

Вечером 2 июля в селе Березина Житомирского района, недалеко от трассы Киев-Чоп, произошли два взрыва. В их результате погибли два человека, более 80 получили ранения, повреждены здания и транспортные средства. Общий ущерб превысил 46 млн грн.

Правоохранители установили, что летом 2024 года 60-летний житель Сумской области вместе с четырьмя сообщниками организовал незаконное производство взрывчатых веществ с целью получения прибыли.

Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство помещений бывшего коровника, весового пункта и склада в Березине. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставку необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранение взрывчатых веществ.

Их сообщник, 50-летний житель Сумской области, по образованию химик, разработал рецептуру производства взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевской области. Оба работника постоянно проживали на территории предприятия и производили взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы.

Готовая продукция хранилась в помещениях, не приспособленных для этого, с нарушением законодательства, без каких-либо разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости от жилых домов.

Из-за нарушения правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.

В результате погибли два местных жителя в возрасте 16 и 26 лет. Еще 83 человека получили травмы различной степени тяжести.

7 июля следователи сообщили всем пятерым мужчинам о подозрении в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц. Их обвиняют в:

→ незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств;

→ незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения;

→ нарушении правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия.

Продолжается дальнейшее расследование, в том числе установление других лиц, причастных к незаконному производству. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

В то же время ОГП пишет, что подозрения получили три человека: два руководителя предприятий и сотрудник одного из них. Житомирской областной прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, взрывы произошли 2 июля около 18:00 на производственном складе одного из промышленных предприятий недалеко от села Березина Глибочицкой общины.

3 июля сообщалось, что число пострадавших в результате взрывов на предприятии в Житомирской области увеличилось до 80 человек.