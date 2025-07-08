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Учора, 20:00

У Мексиці мер одружився з самицею каймана

Категория: Новини / Історія та суспільство

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В южном мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула ежегодно проходит уникальный ритуал: мэр города символически женится на живой самке каймана. Об этом сообщает Reuters. 

Этот обряд является частью традиции, которой более 230 лет, и олицетворяет союз двух коренных культур штата Оахака - чонталов и уаве. 

В этом году в роли жениха выступил действующий мэр Даниель Гутьеррес. Его "невестой" стала кайман по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес - или же "принцесса-девочка", как её нежно называют в городке.

Переодетую в белое свадебное платье рептилию провели по улицам городка под сопровождение музыки и танцев. Местные жители приветствовали "невесту" в своих домах, желая общине процветания.

В финале церемонии мэр символически поцеловал каймана - как знак любви и единства со своим народом. По легенде, свадьба между принцессой уаве и королём чонталов в прошлом завершила многолетний конфликт между племенами. Сегодня же обряд символизирует мир, взаимное уважение и благодарность Матери-Земле.

Празднование продолжается три дня, в течение которых кайману меняют несколько традиционных нарядов: в частности - пёстрые юбки, украшения для головы и яркое платье народа Соке.

Церемония завершает цикл празднований в честь святого Петра - покровителя города. По словам мэра, ежегодно именно благодаря этому обряду "Хуамелула оказывается в центре внимания мира".

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