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Сьогодні, 12:00

Наближені до влади виїжджають за кордон під виглядом культурних діячів

Категория: Новини / Аналітика

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Право артистов на выезд за границу используют для побега из Украины или для выезда за границу самые разные люди за деньги. При этом они никак не связаны с культурой. Об этом заявил в своем телеграм-канале народный депутат из партии “Голос” Ярослав Железняк.

По его данным, из 3000 мужчин, которых Министерство культуры и стратегических коммуникаций за годы войны выпустило за границу, а в итоге они не вернулись, далеко не все были артистами. Сценическими техниками, саундхилерами (саундхилинг — использование звуков для улучшения физического и эмоционального состояния) или музыкантами оформляют, айтишников и бизнесменов. В документах им пишут, что они, например, еду снимать конкурс “Евровидение”.

При этом часто схемой от Минкульта пользуются приближенные к власти люди, чтобы просто съездить на отдых за рубеж. Скажем, якобы искать истории для телесюжетов в апреле прошлого года ездил режиссер сериала “Слуга народа” Алексей Кирющенко.

 

Железняк привел статистику запросов на выезды из нескольких министерств за последние два года:

  • Минкульт написал 6450 писем;
  • Минспорт — 5800;
  • Минобразования — 4100;
  • МОЗ — 3700;
  • Минагро — 2900.

Часть выпущенных по этим письмам мужчин не вернулась в Украину. Так, в 2025 году Минэкономики под руководством Юлии Свириденко помогло выехать на “аграрные мероприятия” по меньшей мере пяти мужчинам. Они не вернулись, утверждает Железняк.


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