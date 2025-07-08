В Одесской области на фоне высоких температур и сильного ветра распространяются лесные и степные пожары. Известно об одной погибшей и нескольких раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Погибла женщина, еще три человека получили травмы за прошедшие сутки в Одесской области в результате возгораний сухой растительности. Между тем на Закарпатье с начала года уже зафиксировано более 1100 таких пожаров", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что за последние сутки по всей территории Украины зафиксировано 393 случая возгорания, которые охватили более 383 гектаров.

"Больше всего пожаров зафиксировано в Одесской области - 73 случая, в Николаевской - 39, а также в Днепропетровской и Львовской - по 37", - сообщают спасатели.

В ГСЧС также добавляют, что для ликвидации возгорания спасатели активно применяют беспилотники: они проводят аэроразведку и мониторинг с воздуха. Это позволяет оперативно реагировать и оценивать масштабы бедствия.

Масштабные пожары в Украине

Напомним, ранее сообщалось о масштабных пожарах в Николаевской области. По состоянию на 1 июля в области было зафиксировано более 50 пожаров, охвативших территорию в более 400 гектаров. В самом Николаеве три пожара.

В ГСЧС отметили, что пожарные принимают все меры, но сильный порывистый ветер добавляет сложностей в тушении. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, также привлечена техника для подвоза воды.