 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Євросоюз остаточно дозволив Болгарії приєднатися до єврозони

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Болгарии окончательно разрешили присоединиться к еврозоне. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Заявляется, что министры финансов стран Евросоюза одобрили переход Болгарии с местного лева на евро, который должен произойти с начала 2026 года.

Болгария станет 21-й страной, использующей евро в качестве нацвалюты. Обменный курс установлен на уровне 1,95583 лева за 1 евро.

Как пишет DW, Болгария стремилась к введению евро еще несколько лет назад, но не смогла это сделать из-за высокой инфляции, поскольку одним из критериев для вступления в еврозону является “устойчивая стабильность цен”. В 2024 году страна выполнила критерии.

Напомним, в прошлом месяце Совет стран Евросоюза утвердил приём Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 