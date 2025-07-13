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Неоколоніалізм епохи постмодерну чи грабувати треба цивілізовано, ніжно та лагідно

Категория: Новини / Політика

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Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с лидерами африканских стран, которых Штаты лишили финансовой помощи, – Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала, при этом последние четыре входят в число беднейших стран мира. 

Морально готовя африканцев к встрече, госсекретарь Марко Рубио сообщил накануне, что отныне на Африканском континенте США будут ставить приоритетом 

“торговлю, а не помощь, инвестиции, а не содействие”. И подбодрил гостей, сообщив им приятную новость, – оказывается, их нации  “продемонстрировали готовность и желание помогать самим себе”.  

Исключив тем самым традиционный пункт подобных встреч – обсуждение объема и условий американской помощи, участники переговоров смогли сосредоточиться на ключевой проблеме – выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира, что горячо поддержали все 5 африканских президентов.

Так, президент Габона Брис Олигуи Нгуэма заявил: “Я считаю, что президент Трамп заслуживает это за все усилия, которые он приложил”. А президент Либерии Джозеф Бокаи добавил: “Я хочу поддержать вас… мы на вашей стороне”.

После такой поддержки Трамп начал издали:

“Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми”, после чего номинант на Нобелевскую премию мира перешел к конкретике, призвав африканских лидеров закупать американское оружие…




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