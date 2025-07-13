Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с лидерами африканских стран, которых Штаты лишили финансовой помощи, – Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала, при этом последние четыре входят в число беднейших стран мира.
Морально готовя африканцев к встрече, госсекретарь Марко Рубио сообщил накануне, что отныне на Африканском континенте США будут ставить приоритетом
Исключив тем самым традиционный пункт подобных встреч – обсуждение объема и условий американской помощи, участники переговоров смогли сосредоточиться на ключевой проблеме – выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира, что горячо поддержали все 5 африканских президентов.
Так, президент Габона Брис Олигуи Нгуэма заявил: “Я считаю, что президент Трамп заслуживает это за все усилия, которые он приложил”. А президент Либерии Джозеф Бокаи добавил: “Я хочу поддержать вас… мы на вашей стороне”.
После такой поддержки Трамп начал издали:
“Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми”, после чего номинант на Нобелевскую премию мира перешел к конкретике, призвав африканских лидеров закупать американское оружие…