На аукционе Sotheby’s была продана оригинальная сумка Hermès, которая была разработана для французской певицы и актрисы британского происхождения Джейн Биркин и принадлежала ей, передает CNN.

Телеканал уточняет, что сумка была продана за $10 млн с учетом комиссионных. Таким образом, Birkin стала самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе, пишет CNN. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда на аукционе Sotheby’s была продана сумка Hermès Kelly с бриллиантами и из кожи крокодила за более чем $513 тыс.

Торги продолжались около 10 минут, в итоге сумку забрал частный коллекционер из Японии. Его имя не раскрывается. Всего в торгах участвовали девять человек. Выигрышная ставка составила $8,2 млн, пишет CNN.

Джейн Биркин носила эту сумку почти каждый день с 1985 по 1994 год, когда она продала ее на благотворительном аукционе, чтобы помочь собрать средства для исследований СПИДа. После этого сумка принадлежала разным людям, уточняет CNN. Последний раз она выставлялась на аукцион в 2000 году.

По данным Sotheby's, оригинальная Birkin имеет несколько отличий от последующих версий сумки: ее размер, наличие металлических колец и плечевого ремня. На переднем клапане изображены инициалы Джейн Биркин — J.B., а к плечевому ремню прикреплена пара маленьких серебряных ножниц для ногтей.