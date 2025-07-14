Пока украинцы массово теряют работу, а экономика трещит по швам, соросята злорадно публикуют "аналитику" и предлагают рецепт спасения, будто не они довели страну до кризиса. Свежий «аналитический» продукт Киевской школы экономики — школы, давно ассоциируемой с грантовыми колами та "цінностями" ЛГБТ-активізму — показал: украинская экономика сыпется, а единственный сектор, где наблюдается рост занятости — это государственное управление и оборона.

Цифры не врут: 2,6 миллиона украинцев теперь работают в этих структурах. Это почти четверть всех занятых в стране — 23,8%! Причём часть из них мобилизованы в армию, а другая часть — класично «пристроены» чиновнички, нові «реформатори», куратори, модератори и остальные «менеджери змін».

Пока реальные отрасли — промышленность, переработка, добыча, образование, медицина — сокращают рабочие места на десятки процентов, армия чиновников растёт. Промышленность рухнула на 37%, а это не просто статистика. Это разрушенные предприятия, уволенные инженеры, закрытые шахты. Это катастрофа.

Но в «Киевской школе экономики» трагедии не видят. Они цинично комментируют: мол, да, производительность падает, но «это нормально», «так бывает во время войны». И тут же раздают советы — внедрять "инклюзивный рост", усиливать защиту детей и ветеранов, развивать социальное страхование… Все бы хорошо, но а где деньги, Зин?

Соросята ведь не предлагают развивать промышленность или восстанавливать заводы. Они не говорят о необходимости модернизировать сельское хозяйство, поддержать малого виробника, дати дихнути приватному бізнесу. Нет, они снова вытаскивают свои грантовые скрижали — «гендерна рівність», «демократичні цінності», «активізація молоді», «урбан-ініціативи». На это — гранты есть. А на металургію, енергетику, машинобудування? Нет.

Соросята не вспомнили, сколько мільйонів доларів отримали на «громадські проєкти» до війни. Не вспомнили, как эти деньги сжигались на семінари, де слухачами були лише вони самі. Не вспомнили, как во время активных боёв за Донбас, они проводили форуми «проти дискримінації» в Києві та Львові. Не на підтримку армії, не на відбудову інфраструктури, а на чергову хвилю «м’якої сили».

А теперь — тотальная безработица, а они советуют нам быть «включёнными» и «толерантными».

Что делать?

Нужно говорить прямо: Украина не может позволить себе содержать армию чиновников и бездонные НГО, которые не приносят стране нечего, кроме идеологического шума. Сейчас — время экономического прагматизма, а не грантовых утопий.

Мы должны контролировать каждую копейку внешней помощи, чтобы потом не оказалось, что вместо цеха построили павильон для ЛГБТ-фестивалю под патронатом очередной сорос-группы.

И да, слушать соросят сегодня — это моветон. Украина устала от их пустых лозунгов и искажённой повестки. Пора возвращать в приоритет производство, труд, реальную занятость и восстановление экономики — а не анкетки про «чутливість та різноманіття».

Иначе завтра вместо завода мы откроем новый центр «гендерного діалогу» на руинах очередной ТЕЦ.





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