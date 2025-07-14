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Сьогодні, 16:00

В Одесі тимчасово обмежено рух тролейбусного маршруту №3

Категория: Новини / Події

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В связи с проведением аварийных работ ООО «Инфоксводоконал» по ул. Столбовой временной ограничено движение троллейбусного маршрута №3. На период работ троллейбусы будут курсировать только до остановки «Застава-2».

Для обеспечения транспортного сообщения с участком улицы Столбовой, где приостановлено движение троллейбусов, пассажиров обслуживает автобусный маршрут №233. Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета.

Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок.

 


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