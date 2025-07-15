Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом "Олимпекс" в Одесском порту - одним из крупнейших в Украине. Об этом сообщило издание Financial Times.

Контроль над объектом стал возможен после многолетнего судебного процесса, в рамках которого инвесторы выиграли арбитражное производство на сумму $150 млн, а также ряд судебных дел в судах Великобритании. Точку по делу поставил Верховный суд Украины, который на прошлой неделе признал право американских фондов на управление терминалом.

Партнер Argentem Creek Джон Паттон заявил, что терминал был "ключевой ячейкой черного зерна" в Одессе.

По данным следствия, предыдущие владельцы актива – Сергей Гроза и Владимир Науменко, бенефициары компании GNT Group, – в конце июня получили подозрение в мошенничестве. Они якобы сообщили об уничтожении зерна во время российского вторжения во избежание возврата кредита, выданного Argentem Creek.

GNT Group отрицает обвинение, заявляя, что инвесторы пытались использовать кредиты для враждебного поглощения бизнеса.

Американские фонды планируют в ближайшее время возобновить полноценную работу терминала, годовая мощность которого составляет до 5 млн тонн зерна.

Ранее Argentem Creek уже заявлял, что судебные решения должны продемонстрировать приверженность Украины принципу верховенства права и способствовать возобновлению доверия международных инвесторов.

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