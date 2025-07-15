Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт 16 июля предложит ЕС ввести санкции против Украины из-за якобы смертельного избиения венгерского гражданина сотрудниками ТЦК в Закарпатье.

Об этом он заявил во вторник после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто назвал "фактом" то, что в Украине "на улицах происходит охота на людей под предлогом насильственного призыва" и "люди гибнут от жестокости военкомов, потому что не хотят идти на фронт". "Жертвой этой жестокой охоты на людей стал венгерский гражданин", – добавил он.

По словам главы МИД Венгрии, на заседании Совета ЕС он объявил, что в среду "мы официально инициируем санкции против всех украинских военных руководителей и должностных лиц, которые несут ответственность за избиение венгерского гражданина до смерти".

Ранее с призывом к таким санкциям к Европейскому Союзу обратился премьер Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, на прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина в Закарпатье сотрудниками ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

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