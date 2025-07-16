Президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Речь идет об одновременном отношении лица к гражданству (подданству) двух или более государств. Это позволит создать больше реальных юридических основ для единства миллионов украинцев.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" был подписан главой государства во вторник, 15 июля. Об этом сообщил Зеленский в Телеграмм-канале.

Глава государства заявил, что подписал закон, позволяющий создать больше реальных юридических основ для единства миллионов украинцев на всех континентах. Также речь идет о тех представителях других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Кроме того, Зеленский сообщил, что подписал принятые парламентом 15 июля документы. В частности, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

"Поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов. Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представление графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решение президент.

Законопроект о множественном гражданстве

В законопроекте определяются допустимые случаи множественного гражданства, возобновление гражданства Украины для некоторых иностранных граждан, а также процедура его возвращения в упрощенном порядке. В законопроекте указаны следующие случаи получения двойного гражданства:

приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;

приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;

упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

приобретение гражданином Украины гражданства государств, жители которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

Множественность гражданства не будет допускаться для лиц, имеющих гражданство государства, которое признано Верховной Радой агрессором, оккупантом, и не признает территориальную целостность и суверенитет Украины или голосовало против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2016 г. № 6.

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