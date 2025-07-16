Во вторник, 15 июля, двух мужчин приговорили к более чем четырем годам тюремного заключения за сруб 200-летнего "дерева Робина Гуда" – популярного памятника природы.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Дерево, известное как Sycamore Gap tree или "дерево Робина Гуда", росло в центре живописной котловины рядом с историческим валом Адриана в северной Англии, что делало это место популярным среди фотографов, туристов и молодоженов.

Дерево было настолько известным, что появилось в фильме 1991 года "Робин Гуд: Принц воров", а его уничтожение в сентябре 2023 года вызвало широкое возмущение.

В результате 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс были признаны виновными в "бессмысленном вандализме", поскольку они профессионально и умышленно срубили дерево бензопилой.

Во вторник, 15 июля, их приговорили к более чем четырем годам тюремного заключения.

Обвинения обоим мужчинам объявили в апреле прошлого года.

А признали виновными их 9 мая 2025 года.