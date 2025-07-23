Владимир Зеленский подписал закон о ограничении полномочий НАБУ и САП. Соответствующая отметка появилось на странице законопроекта на сайте Верховной Рады: “Возвращено с подписью президента Украины”.

Правда, на короткое время эта фраза исчезала и стояла только пометка “готовится на подпись”. Но затем фраза вернулась. Напомним, что на сайте Рады более часа невозможно было зайти на страницу принятых законопроектов.

Нардеп Ярослав Железняк написал, что депутаты, выступавшие против этого закона, попытаются внести представление в Конституционный суд, чтобы обжаловать его. Для этого необходимо собрать подписи 45 парламентариев. По словам Железняка, во время слушания в Раде законопроекта №12414 было нарушено множество статей Регламента.

Парламент проголосовал за соответствующий законопроект 22 июля. В Раде его поддержали преимущественно нардепы от “Слуги народа”, “ОПЗЖ” и “Батькивщины”.

После голосования в крупных украинских городах были оперативно организованы акции протеста с призывом ветировать закон. Митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже, несмотря на обстрелы, Сумах.

По закону, который подписал Зеленский, генеральный прокурор сможет:

перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;

предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;

перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

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