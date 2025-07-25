Американская космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в новых инвесторских документах отметила, что ее основатель может снова активно включиться в политическую деятельность в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию компании, передает LIGA.net .

В бумагах, связанных с последним предложением выкупа акций, указано, что Маск ранее занимал должность старшего советника президента Дональда Трампа в рамках Департамента правительственной эффективности и "может в будущем выполнять аналогичные роли, уделяя им значительную часть времени и энергии".

Это первое подобное предупреждение в документах SpaceX, которые распространяются среди потенциальных инвесторов. Оно определено как один из факторов риска, способный повлиять на деятельность компании, оценочная стоимость которой сейчас составляет около $400 млрд.

Ранее Маск публично заявлял о намерении отойти от политики и сосредоточиться на бизнесе – Tesla, стартапе по искусственному интеллекту xAI и других своих проектах. Впрочем, после публичного конфликта с Дональдом Трампом в июне-июле, он угрожал создать новую политическую партию которая "выведет из Конгресса" действующих законодателей.

SpaceX является ключевым подрядчиком NASA и Пентагона. Компания занимается запуском ракет Falcon, разрабатывает космический корабль Starship для полетов на Марс и управляет сетью из более чем 8 000 спутников Starlink. В рамках последнего инвестиционного предложения SpaceX планирует выкупить до $1,25 млрд акций у работников и ранних инвесторов.