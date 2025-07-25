Народная депутат Украины Анна Скороход заявила о подготовке уголовных производств против бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Об этом она сообщила в интервью политическому обозревателю Руслану Бизяеву.

"Против Порошенко готовятся подозрения. Я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовятся подозрения. Я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет", - сказала Скороход.

Петр Порошенко ранее был внесен Росфинмониторингом в список лиц, которых в РФ считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно критиковал центральные власти за, по его мнению, попытки централизации, давление, массовые обыски и уголовные производства, которые он называл "надуманными".

22 июля в Киеве и других городах Украины прошли акции протеста против подписанного президентом Владимиром Зеленским закона, который, по оценкам критиков, фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

К протесту в столице присоединился и Виталий Кличко. По разным оценкам, в акции приняли участие около двух тысяч человек.

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