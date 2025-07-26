События уходящей недели стали настоящим водоразделом для многих украинцев и для друзей Украины за рубежом. К счастью, сейчас есть основания надеяться, что мы избежим катастрофических последствий для Украины и ее европейского будущего.

Шок, вызванный попытками президента и его команды "убить" независимость НАБУ и САП, за три дня сменился ожиданием того, что украинская власть исправит эту ошибку. Президент уже подал в парламент законопроект, отменяющий скандальные нормы, а пропрезидентские депутаты одновременно начали писать посты о том, что ошиблись и готовы исправить ошибку.

Это стало возможным благодаря давлению общества и западных партнеров.

О том, какой урок должен извлечь из этой ситуации Запад и как должен изменить подходы в общении с Украиной, читайте в Editorial "Европейской правды" Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины. Далее – краткое изложение.

В начале недели, когда началась атака на НАБУ и САП, западные партнеры еще действовали по старой матрице – не критиковать Украину, потому что война. Сигналы, которые они посылали в Киев, не были убедительными – как и рассчитывали на Банковой.

На Банковой царила уверенность, что жесткой критики не будет.

Но принятие законопроекта №12414, его молниеносное подписание президентом и первая коммуникация от власти, свидетельствовавшая о намерении довести дело до конца, пересекли красную линию Запада. Особенно – учитывая невиданную с начала полномасштабного вторжения общественную реакцию, игнорировать которую в Европе также не могли.

Далее были звонки и сообщения в мессенджерах от партнеров. Письма с предупреждениями о финансовых потерях. И, наконец, прямые угрозы политическими последствиями от ключевых столиц государств ЕС. От тех самых, которые еще вчера были готовы прощать Киеву почти все.

Мораторий на критику, действовавший последние 3,5 года, имел свое обоснование для друзей Киева, которые этого моратория придерживались. Они пытались помочь Украине защитить ее от нападок врагов, не давать почвы для пропаганды, помочь Киеву на пути в ЕС и т. д. Наверное, в начале пути это имело смысл.

Но полное отсутствие критики вредит Украине. Подрывает реформы. Убивает будущее.

Мы ценим желание друзей Украины помогать нам. Но одним из способов помощи является честность.

"Европейская правда" призывает посольства западных стран, правительства дружественных европейских столиц пересмотреть свои подходы.

Европейская, реформированная Украина, живущая по правилам, нужна и нам, гражданам Украины, и нашим государствам-партнерам. Украинское гражданское общество и свободные медиа готовы и дальше работать как двигатели изменений, необходимых для этого. Ваша честность в общении с Киевом поможет достичь этой цели.

Подробнее – в Editorial "Европейской правды" Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины.