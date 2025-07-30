Национальная полиция Украины проводит расследование по факту возможного нарушения законодательства, связанного со скрытыми механизмами расчетов в сфере поставок лекарственных средств. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос.

По предварительным данным, речь идет о завышении стоимости медицинских препаратов и непрозрачном ценообразовании, что может свидетельствовать о нарушении постановления Кабинета министров Украины № 168.

19 мая 2025 года информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам присвоения или растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и отмывания средств, полученных преступным путем.

Досудебное расследование продолжается. Согласно украинскому уголовному процессуальному законодательству, результаты расследования будут предоставлены после завершения досудебного этапа.

В то же время, из-за требований конфиденциальности, более подробная информация на данный момент не предоставляется, поскольку за разглашение данных досудебного расследования предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее, двое собеседников ЭП на фармрынке и источник во власти подтвердили существование “серых” маркетинговых договоров после 1 марта.

По словам источника, спецслужбы подготовили Зеленскому справку, что маркетинговые услуги платятся “в серую”. Этот вопрос также поднимала Верещук на встречах с производителями и аптеками.

ЭП обращалась в Минздрав, СНБО и МВД с вопросом, фиксировали ли они с 1 марта факты нарушения запрета “маркетинга”. Все ответили, что контроль или привлечение к ответственности за такие нарушения не входит в их компетенцию.





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