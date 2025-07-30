В манёврах участвуют более 2000 военнослужащих из 13 стран, включая Украину и Молдавию

В пятницу в Грузии начались масштабные военные учения с участием войск стран НАТО. Манёвры Agile Spirit проходят неподалёку от Тбилиси и должны завершиться 6 августа. Ожидается, что учения будут включать боевые стрельбы и совместные действия литовско-польско-украинской бригады.

Заявка Грузии на вступление в НАТО закреплена в её конституции и была одобрена Альянсом в 2008 году, однако ощутимый откат Грузии от демократии в последние годы ставит ее во все большие противоречия с западными партнерами, такими как Европейский союз.

Однако в последние годы Запад обвиняет Тбилиси в «сходе с демократического пути».

В июле этого года Европарламент принял резолюцию с резкими формулировками в адрес тех, кого законодатели ЕС назвали «самопровозглашёнными властями, созданными партией „Грузинская мечта“ после фальсифицированных парламентских выборов 26 октября 2024 года».

Те выборы вызвали волну протестов, продолжавшуюся более шести месяцев.

ЕС крайне обеспокоен волной задержаний, проведенных грузинскими властями в отношении журналистов и некоторых представителей оппозиции. За последние месяцы власти арестовали по меньшей мере семь оппозиционеров.

По мнению «Грузинской мечты», оппозиция вместе с ЕС действует против национальных интересов Грузии.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, вместе с Украиной и Молдавией, и получила статус страны-кандидата в декабре 2023-го.

Но всего несколько месяцев спустя растущие опасения и разногласия между Брюсселем и грузинским правительством заставили заморозить процесс вступления.

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