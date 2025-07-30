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Дата: 27-07-2025, 12:00
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27-07-2025, 12:00
Божественна літургія у Свято-Іверському чоловічому монастирі
Категория:
Новини
/
Таїнство віри
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