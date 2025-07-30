В возрасте 86 лет умер генеральный директор ООО “Земля и воля” Леонид Яковишин. Об этом сообщает Бобровицкая территориальная община.

“Бобровицкий городской совет, исполнительный комитет и вся Бобровицкая община с глубокой скорбью восприняли известие о тяжелой и невосполнимой утрате — смерти Леонида Григорьевича Яковишина, генерального директора ООО “Земля и Воля”, Героя Украины, известного агрария, талантливого руководителя, Человека с большой буквы”, — говорится в сообщении.

“Леонид Григорьевич всю свою жизнь посвятил родной земле, развитию сельского хозяйства, укреплению экономики Бобровиччины и Украины. Благодаря его исключительному профессионализму, стратегическому мышлению и неутомимому труду предприятие “Земля и Воля” стало образцом эффективного хозяйствования не только в Украине, но и за ее пределами”, — отмечает территориальная община.

ООО “Земля и воля” было образовано в 2000 году на базе бывшего совхоза-техникума и 13 реформированных развалившихся КСП в селах Ярославка, Озеряны, Счастновка, Старая Басань, Бригинцы, Новая Басань, Пески, Браница, Кобыжча, Лозовой Яр Киевской области и городах Бобровица и Носовка.

Основные виды деятельности: производство растениеводческой и животноводческой продукции, ее переработка, строительство и капитальный ремонт производственных и жилых объектов, развитие социальной сферы, внешнеэкономическая деятельность.

“Земля и воля” входит в топ 100 латифундистов Украины. Земельный банк — 32,5 тыс. га.

Издание Latifundist напоминает, что в марте 1990 года Яковишин был избран народным депутатом Украины I созыва от Козелецкого избирательного округа на Черниговщине. В Верховной Раде работал заместителем председателя комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы, а также был членом комиссии по вопросам борьбы с организованной преступностью, коррупцией и взяточничеством.

Он также был советником и.о. Премьер-министра Ефима Звягильского, премьера Виталия Масола и внештатным советником первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. В 2002 году баллотировался в парламент IV созыва от блока политических партий “Единство”.

Известно также, что Леонид Яковишин построил в Бобровице на Черниговщине собственный мавзолей. “Мавзолей будет открыт каждый день, с 10-ти до 17-ти часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю“, - обещал Яковишин.

“Сам мавзолей расположен на окраине города и стоит 3 миллиона долларов. В пересчете на гривны, это треть бюджета общины. “Земля и воля” — главный работодатель Бобровицы, где проживает 11 тысяч человек”, - рассказывало “Суспільне. Чернигов”





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