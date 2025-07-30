Согласно карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, отныне военную подготовку по программе офицеров запаса добровольно могут проходить все граждане Украины, которые получают или уже имеют высшее образование не ниже уровня бакалавра, пригодны по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор, пишет Фокус.

Однако для будущих медиков и фармацевтов эта подготовка станет обязательной — при условии, что они пригодны к службе и успешно прошли отбор.

Также закон обязывает все высшие учебные заведения, которые обучают по медицинским или фармацевтическим специальностям, организовать прохождение военной подготовки для своих студентов.

Порядок такой подготовки будет определять правительство по предложению Министерства обороны, а перечень специальностей и объемы обучения будут согласовывать вместе с Министерствами образования и здравоохранения.

Кроме этого, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что во время полномасштабной войны возникла острая нехватка военных медиков и фармацевтов. Из-за этого растут боевые потери, уровень летальности и инвалидности среди раненых. Чтобы быстрее спасать жизни и возвращать военных в строй, нужно больше специалистов с медицинской подготовкой.

Сейчас лишь около 5% студентов медицинских и фармацевтических специальностей проходят военную подготовку, преимущественно за собственные средства. Более того, во многих университетах нет кафедр военной медицины, поэтому возможности для подготовки ограничены.

Поэтому, новый закон призван это изменить. В частности, он позволит создавать новые кафедры военной подготовки, увеличить количество студентов, которые будут проходить обучение, а также сделать его бесплатным и обязательным для всех будущих медиков.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования, а действовать начнет с 1 января 2026 года. К этому времени правительство должно обновить нормативно-правовую базу и создать все условия для введения новых требований.

Напомним, в начале года в МОН заявили, что с сентября 2025 года в украинских высших учебных заведениях впервые будут преподавать курс базовой общевойсковой подготовки для студентов. Теоретическая часть программы станет отдельной дисциплиной, которая будет установленной, как для женщин, так и для мужчин. В Минобразования и науки заявили, что эта дисциплина может стать обязательной, однако все зависит от финального текста принятого закона.