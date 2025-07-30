Более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестки дня.

Источник: движение "Чесно"

Дословно: "Это - базовое условие прозрачности, которое имеет особое значение сейчас. Ведь уже на ближайшем заседании депутаты будут рассматривать чрезвычайно важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично".

Детали: По словам подписантов, прозрачность принятия решений является основой доверия парламента.

ОО и журналисты требуют восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады - начиная со следующего.

Их заявление является открытым для подписания.

Предыстория:

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

24 июля законопроект №13533 президента по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Заседание для рассмотрения президентского законопроекта, которым Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость, планируется на 31 июля.





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