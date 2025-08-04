"Lavanda сообщила, что получила физический контроль над Lavanda Terminal и назначила Карла Стурена генеральным директором. Шведский предприниматель начал инвестировать в Украину в 1994 году и имеет прочные связи с южной Украиной. Он является соучредителем и бывшим владельцем компании по переработке пищевых продуктов "Чумак", - говорится в сообщении.

"Украина имеет огромный потенциал для привлечения инвестиций, но ей нужно избавиться от репутации, что вести бизнес в Украине - это высокий риск из-за мошенничества. Попытки обмануть инвесторов из США потерпели неудачу, и виновные в этом прекратили деятельность", - цитирует Стурена издание, ссылаясь на World Grain.

"Приобретение терминала стало следствием успешного выполнения ипотек, предоставленных Madison Pacific как доверительным владельцем обеспечения по кредитам, которые G.N. Terminal Enterprises (GNT) получила от Argentem Creek Partners (ACP)", - говорится в публикации.