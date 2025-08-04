Контрольные активы зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл" приобрела компания Lavanda Spectrum, которая уже переименовала его в Lavanda Terminal.
Об этом пишет Latifundist.com.
"Lavanda сообщила, что получила физический контроль над Lavanda Terminal и назначила Карла Стурена генеральным директором. Шведский предприниматель начал инвестировать в Украину в 1994 году и имеет прочные связи с южной Украиной. Он является соучредителем и бывшим владельцем компании по переработке пищевых продуктов "Чумак", - говорится в сообщении.
"Украина имеет огромный потенциал для привлечения инвестиций, но ей нужно избавиться от репутации, что вести бизнес в Украине - это высокий риск из-за мошенничества. Попытки обмануть инвесторов из США потерпели неудачу, и виновные в этом прекратили деятельность", - цитирует Стурена издание, ссылаясь на World Grain.
"Приобретение терминала стало следствием успешного выполнения ипотек, предоставленных Madison Pacific как доверительным владельцем обеспечения по кредитам, которые G.N. Terminal Enterprises (GNT) получила от Argentem Creek Partners (ACP)", - говорится в публикации.
"Украинские суды также отменили несколько мошеннических переводов, через которые бывшие владельцы GNT Group Сергей Гроза и Владимир Науменко пытались вывести активы - включая существенные элементы терминального комплекса - с GNT. Исполнение произошло после судебной борьбы между Грозой и Науменко и их кредиторами - ACP и совместными кредиторами Innovatus Capital Partners (ICP)", - отмечает Latifundist.com.
ACP и ICP, продолжая защиту своих интересов, приветствовали запуск Lavanda Terminal.
"Мы в ACP вместе с ICP обязуемся поддерживать Lavanda Terminal в установлении прозрачных операций в порту Одессы. Мы с нетерпением ожидаем, что терминал будет работать прозрачно и прибыльно - платить налоги государству и справедливую зарплату своим преданным работникам", - отметил Джон Паттон, основатель ACP.
По данным Опендатабот, компания Lavanda Terminal основана 27 июня 2025 года. Ее владелец - компания "ЛАВАНДА СПЕКТРУМ ТРЕЙДИНГ ГмбХ", зарегистрированная в Австрии, конечный бенефициар - Максим Кутовой.
Напомним:
Как сообщалось, американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом "Олимпикс" в Одесском порту после длительного судебного противостояния с предыдущими владельцами, которых подозревают в мошенничестве.
Американские фонды уже выиграли международный арбитраж на сумму $150 млн и несколько решений британских судов, а Верховный суд принял окончательное решение.
Как сообщалось ранее, Бюро экономической безопасности разоблачило группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. По данным ЭП, речь шла о компаниях, в частности об одесском терминале "Олимпекс Купе", который связан с подсанкционным "королем контрабанды" Вадимом Альпериным. Терминал фигурировал в схеме нелегального экспорта "черного зерна".