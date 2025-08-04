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Вечірка у Києві у День жалоби: затриманих у нічному клубі доставили до ТЦК

Категория: Новини / Події

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Участников вечеринки в Киеве, которую устроили в День траура по погибшим в результате обстрела, доставили в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечают источники РБК-Украина в правоохранительных органах, задержанных доставили в ТЦК, потому что многие из них были в розыске как лица, уклоняющиеся от обязанностей военнообязанных.

Напомним, что в ночь на 2 августа в заведении в Голосеевском районе Киева устроили вечеринку. Полиция задержала администрацию клуба в Киеве, где в День траура по погибшим в результате российского удара провели вечеринку.

Правоохранители прибыли на место вечеринки, но двери заведения оказались закрытыми, а персонал отказывался открывать их. Поэтому полиция устроила неотложный обыск помещения, обнаружив там более 30 посетителей и администрацию клуба.

Удар по Киеву

Ночью 31 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву с использованием ракет и дронов. В результате атаки был разрушен целый подъезд девятиэтажки в Святошинском районе столицы.

Как известно, в результате обстрела погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. В Киеве объявили День траура по погибшим.

 




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