2 августа в Волгоградской области, предположительно, в Нехаевском районе, был взорван участок газопровода “Центральная Азия — Центр”, который является (третьим по протяженности в мире (5 тысяч км) и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию. Об этом со ссылкой на источники сообщают украинские издания.

В публикациях напрямую не говорится, что подрыв совершили украинские спецслужбы, однако в начале июля Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщало о похожей атаке на участок магистрального газопровода в ХМАО, снабжавшего предприятия ВПК России. К месту взрыва в Волгоградской области 2 августа прибыли российские экстренные службы. Местные жители рассказывали о происшествии в Нехаевском районе: около поселка Динамовское около двух часов ночи раздавались взрывы, передает издание v102.ru. “Ночью что-то бахало. Проснулись, рванули на улицу, но ничего подозрительного не видели в небе. Погремело какое-то время и стихло”, — рассказали люди.